У роботі ChatGPT стався збій по всьому світу – що кажуть в OpenAI
У роботі чат-бота ChatGPT компанії OpenAI стався збій. Користувачі з різних країн повідомляли про неможливість завантажити сервіс та відсутність відповідей від системи.
У компанії підтвердили технічні проблеми та зазначили, що наразі з’ясовують їхню причину.
«Користувачі не можуть завантажити ChatGPT та Codex. Ми з’ясовуємо причину проблеми у зазначених сервісах», — йдеться в офіційному повідомленні.
Також в OpenAI повідомили, що у частини користувачів можуть виникати перебої з доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій.
У компанії додали, що вже вжили заходів для усунення проблеми та відстежують процес відновлення роботи сервісів.
