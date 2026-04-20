У роботі ChatGPT стався збій по всьому світу – що кажуть в OpenAI

OpenAI підтвердила проблему з доступом до ChatGPT і Codex та заявила про роботу над відновленням сервісів.

У роботі чат-бота ChatGPT компанії OpenAI стався збій. Користувачі з різних країн повідомляли про неможливість завантажити сервіс та відсутність відповідей від системи.

У компанії підтвердили технічні проблеми та зазначили, що наразі з’ясовують їхню причину.

«Користувачі не можуть завантажити ChatGPT та Codex. Ми з’ясовуємо причину проблеми у зазначених сервісах», — йдеться в офіційному повідомленні.

Також в OpenAI повідомили, що у частини користувачів можуть виникати перебої з доступом до ChatGPT Business протягом години після оновлення або додавання нових ліцензій.

У компанії додали, що вже вжили заходів для усунення проблеми та відстежують процес відновлення роботи сервісів.

