В работе ChatGPT произошел сбой по всему миру — что говорят в OpenAI

18:01, 20 апреля 2026
OpenAI подтвердила проблему с доступом к ChatGPT и Codex и заявила, что работает над восстановлением сервисов.
В работе чат-бота ChatGPT компании OpenAI произошел сбой. Пользователи из разных стран сообщали о невозможности загрузить сервис и отсутствии ответов от системы.

В компании подтвердили технические проблемы и отметили, что в настоящее время выясняют их причину.

«Пользователи не могут загрузить ChatGPT и Codex. Мы выясняем причину проблемы в указанных сервисах», — говорится в официальном сообщении.

Также в OpenAI сообщили, что у части пользователей могут возникать перебои с доступом к ChatGPT Business в течение часа после обновления или добавления новых лицензий.

В компании добавили, что уже приняли меры для устранения проблемы и отслеживают процесс восстановления работы сервисов.

ChatGPT OpenAI технологии ИИ

