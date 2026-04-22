Катастрофа MH17: ЄСПЛ дозволив Нідерландам частково засекретити документи

Йдеться про доступ до документів після катастрофи літака над Донбасом у 2014 році.

Європейський суд з прав людини підтвердив право уряду Нідерландів частково засекретити документи у справі катастрофи рейсу MH17, наголосивши: навіть масштабна трагедія не гарантує повного доступу до державної інформації.

Йдеться про катастрофу 17 липня 2014 року, коли пасажирський літак Malaysia Airlines рейсу MH17 був збитий над сходом України. Загинули всі 298 людей на борту, серед них — 196 громадян Нідерландів. За висновками міжнародного розслідування, літак уразили ракетою комплексу «Бук» російського виробництва, випущеною з території, підконтрольної проросійським бойовикам.

Після трагедії нідерландські медіа звернулися до суду з вимогою надати ширший доступ до урядових документів щодо реагування на катастрофу. Журналісти наполягали: суспільство має право знати максимум інформації про події такого масштабу. Судові процеси тривали в Нідерландах у 2015–2017 роках, а згодом справа дійшла до Страсбурга.

Суд визнав, що катастрофа MH17 викликала значний суспільний резонанс і широку дискусію. Водночас цього недостатньо, щоб автоматично відкривати всі документи.

У рішенні наголошується: право на доступ до інформації не є абсолютним. Держава може обмежити доступ, якщо існують вагомі підстави — зокрема міркування національної безпеки, міжнародних відносин або захисту приватності.

Courthouse News вказує: ключовим аргументом на користь уряду стало те, що національні суди Нідерландів мали повний доступ до засекречених матеріалів і самостійно зважували баланс інтересів. Такий судовий контроль, на думку ЄСПЛ, підтверджує, що процедура була дотримана належним чином.

Після катастрофи Нідерланди відігравали центральну роль у розслідуванні та координації міжнародних зусиль. Водночас уряд перебував під постійним тиском громадськості щодо прозорості своїх дій.

У межах судових спорів медіа вимагали доступу до внутрішніх документів, зокрема протоколів кризових нарад. Частину матеріалів влада оприлюднила, однак частину залишила закритою. Серед причин — ризики розкриття чутливої інформації, можливе ускладнення міжнародної співпраці та загрози безпеці.

ЄСПЛ погодився з цими аргументами, зазначивши, що вони є достатніми для обмеження доступу. Суд також врахував необхідність захисту приватності постраждалих, їхніх родин і посадовців, а також важливість збереження відвертості внутрішніх урядових обговорень.

Рішення суду поки не є остаточним. Сторони мають три місяці, щоб подати запит на перегляд у Великій палаті. Якщо цього не станеться або запит відхилять, рішення набуде чинності.

