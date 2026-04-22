Катастрофа MH17: ЕСПЧ разрешил Нидерландам частично засекретить документы

Европейский суд по правам человека подтвердил право правительства Нидерландов частично засекретить документы по делу катастрофы рейса MH17, подчеркнув: даже масштабная трагедия не гарантирует полного доступа к государственной информации.

Речь идет о катастрофе 17 июля 2014 года, когда пассажирский самолет Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит над востоком Украины. Погибли все 298 человек на борту, среди них — 196 граждан Нидерландов. По выводам международного расследования, самолет был поражен ракетой комплекса «Бук» российского производства, выпущенной с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

После трагедии нидерландские медиа обратились в суд с требованием предоставить более широкий доступ к правительственным документам о реагировании на катастрофу. Журналисты настаивали: общество имеет право знать максимум информации о событиях такого масштаба. Судебные процессы проходили в Нидерландах в 2015–2017 годах, а затем дело дошло до Страсбурга.

Суд признал, что катастрофа MH17 вызвала значительный общественный резонанс и широкую дискуссию. В то же время этого недостаточно, чтобы автоматически открывать все документы.

В решении подчеркивается: право на доступ к информации не является абсолютным. Государство может ограничить доступ, если существуют весомые основания — в частности соображения национальной безопасности, международных отношений или защиты приватности.

Courthouse News указывает: ключевым аргументом в пользу правительства стало то, что национальные суды Нидерландов имели полный доступ к засекреченным материалам и самостоятельно взвешивали баланс интересов. Такой судебный контроль, по мнению ЕСПЧ, подтверждает, что процедура была соблюдена надлежащим образом.

После катастрофы Нидерланды играли центральную роль в расследовании и координации международных усилий. В то же время правительство находилось под постоянным давлением общественности в вопросе прозрачности своих действий.

В рамках судебных споров медиа требовали доступ к внутренним документам, в том числе протоколам кризисных совещаний. Часть материалов власти обнародовали, однако часть оставили закрытой. Среди причин — риски раскрытия чувствительной информации, возможное осложнение международного сотрудничества и угрозы безопасности.

ЕСПЧ согласился с этими аргументами, отметив, что они являются достаточными для ограничения доступа. Суд также учел необходимость защиты приватности пострадавших, их семей и должностных лиц, а также важность сохранения откровенности внутренних правительственных обсуждений.

Решение суда пока не является окончательным. Стороны имеют три месяца, чтобы подать запрос на пересмотр в Большой палате. Если этого не произойдет или запрос отклонят, решение вступит в силу.