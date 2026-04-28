Польща і Білорусь обмінялися в’язнями у форматі 5 на 5: серед звільнених — археолог Бутягін та журналіст Почобут

Польща та Білорусь за участі США провели обмін політв’язнями «5 на 5».

Польща та Білорусь за участі США здійснили обмін політичними в’язнями у форматі «п’ять на п’ять». Серед звільнених — Анджей Почобут, білоруський журналіст польського походження, який співпрацював із виданням Gazeta Wyborcza.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, обмін став результатом тривалого переговорного процесу між білоруською та польською сторонами, який, за їхніми даними, відбувався за участі державних структур.

Зазначається, що переговорний процес стартував ще у вересні 2025 року і до нього були залучені представники семи держав.

У межах домовленостей Польща також звільнила російського археолога Олександра Бутягіна, якого Україна вимагала екстрадувати через його участь у розкопках на тимчасово окупованій території Криму.

