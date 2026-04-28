  У світі

Польща і Білорусь обмінялися в’язнями у форматі 5 на 5: серед звільнених — археолог Бутягін та журналіст Почобут

15:20, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Польща та Білорусь за участі США провели обмін політв’язнями «5 на 5».
фото: Donald Tusk/Х
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща та Білорусь за участі США здійснили обмін політичними в’язнями у форматі «п’ять на п’ять». Серед звільнених — Анджей Почобут, білоруський журналіст польського походження, який співпрацював із виданням Gazeta Wyborcza.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За повідомленнями білоруських ЗМІ, обмін став результатом тривалого переговорного процесу між білоруською та польською сторонами, який, за їхніми даними, відбувався за участі державних структур.

Зазначається, що переговорний процес стартував ще у вересні 2025 року і до нього були залучені представники семи держав.

У межах домовленостей Польща також звільнила російського археолога Олександра Бутягіна, якого Україна вимагала екстрадувати через його участь у розкопках на тимчасово окупованій території Криму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща Білорусь

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]