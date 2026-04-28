Польша и Беларусь обменялись заключенными в формате 5 на 5: среди уволенных — археолог Бутягин и журналист Почобут

Польша и Белоруссия с участием США провели обмен политзаключенными «5 на 5».

Польша и Беларусь при участии США совершили обмен политическими заключенными в формате «пять на пять». Среди уволенных – Анджей Почобут, белорусский журналист польского происхождения, который сотрудничал с изданием Gazeta Wyborcza.

По сообщениям белорусских СМИ, обмен стал результатом длительного переговорного процесса между белорусской и польской сторонами, который, по их данным, происходил с участием государственных структур.

Переговорный процесс стартовал еще в сентябре 2025 года и к нему были привлечены представители семи государств.

В рамках договоренностей Польша также уволила российского археолога Александра Бутягина, которого Украина требовала экстрадировать из-за его участия в раскопках на временно оккупированной территории Крыма.

