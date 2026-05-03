Юристка вела 130 справ і припустилася неточності в листі — але суд її виправдав через перевантаження

Трибунал у Великій Британії визнав: юристка діяла добросовісно, а неточність виникла через надмірну кількість справ.

Дисциплінарний трибунал у Великій Британії закрив справу проти старшої юристки, яку звинувачували у надсиланні нібито оманливих листів клієнтам. Під час розгляду врахували її надмірне навантаження, нестачу допомоги та завищені вимоги з боку роботодавця.

Йдеться про Давіну Чарлтон, яка працювала старшою юристкою в компанії Nelsons Solicitors Limited у відділі, що займається заповітами та спадковими справами, у місті Дербі.

У чому її звинувачували

Юристці закидали, що вона повідомила родичам клієнта неповну інформацію щодо оформлення довіреностей. Зокрема, у листах не було зазначено, що документи подали до державного органу у квітні 2022 року — замість цього могло скластися враження, що це сталося ще в листопаді 2021-го.

Також питання виникли щодо її листування з внутрішнім відділом контролю якості компанії.

Чарлтон заперечила всі звинувачення, вказує Law Gazette.

Що встановив трибунал

Трибунал дійшов висновку, що юристка не мала наміру вводити когось в оману і діяла добросовісно. Вона щиро вважала, що документи були подані раніше.

Також врахували, що на той момент вона працювала під значним тиском і могла просто не пригадати деталі через велике навантаження.

За матеріалами справи, юристка одночасно вела близько 130 справ і фактично працювала в умовах постійного стресу, маючи обмежену допомогу з боку адміністративного персоналу.

Чому справу закрили

Трибунал встановив, що:

листи юристки були фактично правильними;

вона не намагалася нікого ввести в оману;

умови її роботи були надто складними, а вимоги — завищеними.

Крім того, суд розкритикував регулятора за те, що той спирався на непідтверджені записи службових зустрічей.

У результаті всі звинувачення з Чарлтон зняли, а жодних санкцій до неї не застосували.

