  1. У світі

Юристка вела 130 справ і припустилася неточності в листі — але суд її виправдав через перевантаження

07:36, 3 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трибунал у Великій Британії визнав: юристка діяла добросовісно, а неточність виникла через надмірну кількість справ.
Юристка вела 130 справ і припустилася неточності в листі — але суд її виправдав через перевантаження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дисциплінарний трибунал у Великій Британії закрив справу проти старшої юристки, яку звинувачували у надсиланні нібито оманливих листів клієнтам. Під час розгляду врахували її надмірне навантаження, нестачу допомоги та завищені вимоги з боку роботодавця.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про Давіну Чарлтон, яка працювала старшою юристкою в компанії Nelsons Solicitors Limited у відділі, що займається заповітами та спадковими справами, у місті Дербі.

У чому її звинувачували

Юристці закидали, що вона повідомила родичам клієнта неповну інформацію щодо оформлення довіреностей. Зокрема, у листах не було зазначено, що документи подали до державного органу у квітні 2022 року — замість цього могло скластися враження, що це сталося ще в листопаді 2021-го.

Також питання виникли щодо її листування з внутрішнім відділом контролю якості компанії.

Чарлтон заперечила всі звинувачення, вказує Law Gazette.

Що встановив трибунал

Трибунал дійшов висновку, що юристка не мала наміру вводити когось в оману і діяла добросовісно. Вона щиро вважала, що документи були подані раніше.

Також врахували, що на той момент вона працювала під значним тиском і могла просто не пригадати деталі через велике навантаження.

За матеріалами справи, юристка одночасно вела близько 130 справ і фактично працювала в умовах постійного стресу, маючи обмежену допомогу з боку адміністративного персоналу.

Чому справу закрили

Трибунал встановив, що:

  • листи юристки були фактично правильними;
  • вона не намагалася нікого ввести в оману;
  • умови її роботи були надто складними, а вимоги — завищеними.

Крім того, суд розкритикував регулятора за те, що той спирався на непідтверджені записи службових зустрічей.

У результаті всі звинувачення з Чарлтон зняли, а жодних санкцій до неї не застосували.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Суд визнав матір винною в ухиленні від виховання сина через його образливі ШІ-стікери в Telegram

Суд визнав матір винною через участь її сина в образливому листуванні зі стікерами, створеними за допомогою ChatGPT.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]