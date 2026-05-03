  1. В мире

Юристка вела 130 дел и допустила неточность в письме — но суд ее оправдал из-за перегрузки

07:36, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трибунал в Великобритании признал: юристка действовала добросовестно, а неточность возникла из-за чрезмерного количества дел.
Юристка вела 130 дел и допустила неточность в письме — но суд ее оправдал из-за перегрузки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дисциплинарный трибунал в Великобритании закрыл дело против старшей юристки, которую обвиняли в отправке якобы вводящих в заблуждение писем клиентам. В ходе рассмотрения учли ее чрезмерную нагрузку, нехватку помощи и завышенные требования со стороны работодателя.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет о Давине Чарлтон, которая работала старшей юристкой в компании Nelsons Solicitors Limited в отделе, занимающемся завещаниями и наследственными делами, в городе Дерби.

В чем ее обвиняли

Юристке вменяли, что она сообщила родственникам клиента неполную информацию относительно оформления доверенностей. В частности, в письмах не было указано, что документы подали в государственный орган в апреле 2022 года — вместо этого могло сложиться впечатление, что это произошло еще в ноябре 2021-го.

Также вопросы возникли относительно ее переписки с внутренним отделом контроля качества компании.

Чарлтон отрицала все обвинения, сообщает Law Gazette.

Что установил трибунал

Трибунал пришел к выводу, что юристка не имела намерения вводить кого-либо в заблуждение и действовала добросовестно. Она искренне считала, что документы были поданы ранее.

Также учли, что на тот момент она работала под значительным давлением и могла просто не вспомнить детали из-за большой нагрузки.

По материалам дела, юристка одновременно вела около 130 дел и фактически работала в условиях постоянного стресса, имея ограниченную помощь со стороны административного персонала.

Почему дело закрыли

Трибунал установил, что:

  • письма юристки были фактически правильными;
  • она не пыталась никого ввести в заблуждение;
  • условия ее работы были слишком сложными, а требования — завышенными.

Кроме того, суд раскритиковал регулятора за то, что тот опирался на неподтвержденные записи служебных встреч.

В результате все обвинения с Чарлтон сняли, а никаких санкций к ней не применили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

Отвечает не военнослужащий — а воинская часть: ВС о компенсации за смертельное ДТП

Верховный Суд подтвердил, что за смерть в ДТП военнослужащего платит работодатель, и выплаты водителя не уменьшают компенсацию.

Суд признал мать виновной в уклонении от воспитания сына из-за его оскорбительных ИИ-стикеров в Telegram

Суд признал мать виновной из-за участия ее сына в оскорбительной переписке со стикерами, созданными с помощью ChatGPT.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]