Юристка вела 130 дел и допустила неточность в письме — но суд ее оправдал из-за перегрузки

Трибунал в Великобритании признал: юристка действовала добросовестно, а неточность возникла из-за чрезмерного количества дел.

Дисциплинарный трибунал в Великобритании закрыл дело против старшей юристки, которую обвиняли в отправке якобы вводящих в заблуждение писем клиентам. В ходе рассмотрения учли ее чрезмерную нагрузку, нехватку помощи и завышенные требования со стороны работодателя.

Речь идет о Давине Чарлтон, которая работала старшей юристкой в компании Nelsons Solicitors Limited в отделе, занимающемся завещаниями и наследственными делами, в городе Дерби.

В чем ее обвиняли

Юристке вменяли, что она сообщила родственникам клиента неполную информацию относительно оформления доверенностей. В частности, в письмах не было указано, что документы подали в государственный орган в апреле 2022 года — вместо этого могло сложиться впечатление, что это произошло еще в ноябре 2021-го.

Также вопросы возникли относительно ее переписки с внутренним отделом контроля качества компании.

Чарлтон отрицала все обвинения, сообщает Law Gazette.

Что установил трибунал

Трибунал пришел к выводу, что юристка не имела намерения вводить кого-либо в заблуждение и действовала добросовестно. Она искренне считала, что документы были поданы ранее.

Также учли, что на тот момент она работала под значительным давлением и могла просто не вспомнить детали из-за большой нагрузки.

По материалам дела, юристка одновременно вела около 130 дел и фактически работала в условиях постоянного стресса, имея ограниченную помощь со стороны административного персонала.

Почему дело закрыли

Трибунал установил, что:

письма юристки были фактически правильными;

она не пыталась никого ввести в заблуждение;

условия ее работы были слишком сложными, а требования — завышенными.

Кроме того, суд раскритиковал регулятора за то, что тот опирался на неподтвержденные записи служебных встреч.

В результате все обвинения с Чарлтон сняли, а никаких санкций к ней не применили.

