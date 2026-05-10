Письменники звинуватили Nvidia у використанні їхніх книг для навчання ШІ — суд відмовився закривати справу

11:29, 10 травня 2026
Компанія використовувала піратські бібліотеки для тренування моделей штучного інтелекту без дозволу власників прав.
Суд у США відмовив Nvidia у спробі закрити справу письменників, які звинувачують компанію у використанні піратських книг для навчання штучного інтелекту. Це рішення може вплинути на всю індустрію ШІ та визначити, чи можуть технологічні компанії використовувати чужі твори без дозволу авторів.

Позов проти Nvidia подали письменники Браян Кін, Абді Наземян та Стюарт О’Нан. Вони заявляють, що компанія навчала свої мовні моделі на базах даних, які містили незаконно скопійовані книги.

Що саме стало причиною спору

У центрі справи — великий набір даних «The Pile», який використовують для навчання систем штучного інтелекту. До нього входила база Books3 — колекція майже з 200 тисяч піратських книг, взятих із так званої «тіньової бібліотеки» Bibliotik.

За словами авторів, Nvidia використовувала ці матеріали для навчання кількох моделей ШІ, зокрема Megatron та Nemotron.

У компанії заперечували звинувачення і стверджували, що одна з моделей — Megatron 345M — нібито тренувалася лише на «чистій» частині набору даних, без піратських книг.

Однак федеральний суддя Джон Тайгер не погодився закривати справу на цьому етапі, вказує Courthouse News. Він зазначив, що письменники надали достатньо аргументів для продовження розгляду.

Суд звернув увагу на те, що:

  • Books3 становила приблизно 12% набору «The Pile»;
  • книги позивачів були в цій базі;
  • Nvidia справді використовувала «The Pile» для навчання моделей.

Суд також перевірить роль Nvidia у поширенні піратських даних

Письменники стверджують, що Nvidia не лише використовувала спірні дані сама, а й надавала клієнтам спеціальні інструменти для автоматичного завантаження та обробки «The Pile».

Серед компаній, згаданих у позові:

  • Amazon;
  • Writer;
  • Persimmon AI Labs.

Суд погодився розглядати й цю частину претензій. На думку судді, автори достатньо обґрунтували, що Nvidia могла знати, як саме її інструменти використовуються клієнтами.

Водночас одну з вимог письменників суд відхилив. Йдеться про твердження, що Nvidia повністю контролювала дії своїх клієнтів. Суддя вирішив, що доказів цього наразі недостатньо.

