Писатели обвинили Nvidia в использовании их книг для обучения ИИ — суд отказался закрывать дело

11:29, 10 мая 2026
Компания использовала пиратские библиотеки для обучения моделей искусственного интеллекта без разрешения правообладателей.
Суд в США отказал Nvidia в попытке закрыть дело писателей, которые обвиняют компанию в использовании пиратских книг для обучения искусственного интеллекта. Это решение может повлиять на всю индустрию ИИ и определить, могут ли технологические компании использовать чужие произведения без разрешения авторов.

Иск против Nvidia подали писатели Брайан Кин, Абди Наземян и Стюарт О’Нан. Они заявляют, что компания обучала свои языковые модели на базах данных, содержащих незаконно скопированные книги.

Что именно стало причиной спора

В центре дела — крупный набор данных «The Pile», который используют для обучения систем искусственного интеллекта. В него входила база Books3 — коллекция почти из 200 тысяч пиратских книг, взятых из так называемой «теневой библиотеки» Bibliotik.

По словам авторов, Nvidia использовала эти материалы для обучения нескольких моделей ИИ, в частности Megatron и Nemotron.

В компании отрицали обвинения и утверждали, что одна из моделей — Megatron 345M — якобы обучалась только на «чистой» части набора данных, без пиратских книг.

Однако федеральный судья Джон Тайгер не согласился закрывать дело на этом этапе, указывает Courthouse News. Он отметил, что писатели предоставили достаточно аргументов для продолжения разбирательства.

Суд обратил внимание на то, что:

  • Books3 составляла примерно 12% набора «The Pile»;
  • книги истцов находились в этой базе;
  • Nvidia действительно использовала «The Pile» для обучения моделей.

Суд также проверит роль Nvidia в распространении пиратских данных

Писатели утверждают, что Nvidia не только сама использовала спорные данные, но и предоставляла клиентам специальные инструменты для автоматической загрузки и обработки «The Pile».

Среди компаний, упомянутых в иске:

  • Amazon;
  • Writer;
  • Persimmon AI Labs.

Суд согласился рассматривать и эту часть претензий. По мнению судьи, авторы достаточно обосновали, что Nvidia могла знать, каким именно образом ее инструменты используются клиентами.

В то же время одно из требований писателей суд отклонил. Речь идет об утверждении, что Nvidia полностью контролировала действия своих клиентов. Судья решил, что доказательств этого на данный момент недостаточно.

