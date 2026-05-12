Франція запровадила суворий карантин через хантавірус

Частину громадян госпіталізовано в режимі суворої ізоляції до лікарні Бішат у Парижі.

У Франції запроваджено жорсткий протокол реагування на спалах хантавірусу серед осіб, які контактували з інфікованими під час подорожі на борту круїзного судна MV Hondius. Про це заявив прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці у соцмережі Х.

За його словами, головна мета заходів – максимально швидко перервати ланцюги передачі вірусу.

Згідно з урядовим документом, усі особи, які перебували в контакті з інфікованими або знаходилися на борту судна, підлягають обов’язковому медичному контролю. Після первинного обстеження вони можуть бути переведені до лікарняної карантинної ізоляції строком до 42 днів – саме стільки може тривати інкубаційний період хантавірусу.

Прем’єр-міністр повідомив, що частину громадян уже доставлено до лікарні Бішат у Парижі, де вони перебувають під наглядом лікарів. Окремі пацієнти залишаються в реанімації, однак їхній стан оцінюється як стабільний, а більшість контактних осіб не мають симптомів.

Щодня в резиденції прем'єра Матіньйон проводитимуться дві міжвідомчі координаційні наради.

Раніше у Польщі запровадили перший карантин через хантавірус.

Додамо, українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього.

