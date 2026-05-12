Франция ввела строгий карантин из-за хантавируса
Во Франции введен жесткий протокол реагирования на вспышку хантавируса среди лиц, контактировавших с инфицированными во время путешествия на борту круизного судна MV Hondius. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети Х.
По его словам, главная цель мер — максимально быстро прервать цепочки передачи вируса.
Согласно правительственному документу, все лица, находившиеся в контакте с инфицированными или пребывавшие на борту судна, подлежат обязательному медицинскому контролю. После первичного обследования они могут быть переведены в больничную карантинную изоляцию сроком до 42 дней — именно столько может длиться инкубационный период хантавируса.
Премьер-министр сообщил, что часть граждан уже доставлена в больницу Биша в Париже, где они находятся под наблюдением врачей. Отдельные пациенты остаются в реанимации, однако их состояние оценивается как стабильное, а большинство контактных лиц не имеют симптомов.
Ежедневно в резиденции премьер-министра Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.
Ранее в Польше ввели первый карантин из-за хантавируса.
