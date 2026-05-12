  1. В мире

Франция ввела строгий карантин из-за хантавируса

08:27, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Часть граждан госпитализирована в режиме строгой изоляции в больницу Биша в Париже.
Франция ввела строгий карантин из-за хантавируса
Фото: czechia-online.cz
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции введен жесткий протокол реагирования на вспышку хантавируса среди лиц, контактировавших с инфицированными во время путешествия на борту круизного судна MV Hondius. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети Х.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, главная цель мер — максимально быстро прервать цепочки передачи вируса.

Согласно правительственному документу, все лица, находившиеся в контакте с инфицированными или пребывавшие на борту судна, подлежат обязательному медицинскому контролю. После первичного обследования они могут быть переведены в больничную карантинную изоляцию сроком до 42 дней — именно столько может длиться инкубационный период хантавируса.

Премьер-министр сообщил, что часть граждан уже доставлена в больницу Биша в Париже, где они находятся под наблюдением врачей. Отдельные пациенты остаются в реанимации, однако их состояние оценивается как стабильное, а большинство контактных лиц не имеют симптомов.

Ежедневно в резиденции премьер-министра Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.

Ранее в Польше ввели первый карантин из-за хантавируса.

Добавим, украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция хантавирус

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

ВС разрешил ТЦК обжаловать решения о самостоятельном воспитании ребёнка военнообязанными, которые уклоняются от мобилизации

ВС пришёл к выводу, что ТЦК имеет право обжаловать решения по семейным спорам, если они могут создавать основания для отсрочки или освобождения от военной службы.

Временные меры ЕСПЧ по делу Dziurda: может ли государство игнорировать результаты законного избрания судей

Страсбург создает новый прецедент: блокирование присяги судей считается угрозой верховенству права.

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]