Франция ввела строгий карантин из-за хантавируса

Часть граждан госпитализирована в режиме строгой изоляции в больницу Биша в Париже.

Фото: czechia-online.cz

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции введен жесткий протокол реагирования на вспышку хантавируса среди лиц, контактировавших с инфицированными во время путешествия на борту круизного судна MV Hondius. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети Х.

По его словам, главная цель мер — максимально быстро прервать цепочки передачи вируса.

Согласно правительственному документу, все лица, находившиеся в контакте с инфицированными или пребывавшие на борту судна, подлежат обязательному медицинскому контролю. После первичного обследования они могут быть переведены в больничную карантинную изоляцию сроком до 42 дней — именно столько может длиться инкубационный период хантавируса.

Премьер-министр сообщил, что часть граждан уже доставлена в больницу Биша в Париже, где они находятся под наблюдением врачей. Отдельные пациенты остаются в реанимации, однако их состояние оценивается как стабильное, а большинство контактных лиц не имеют симптомов.

Ежедневно в резиденции премьер-министра Матиньон будут проводиться два межведомственных координационных совещания.

Ранее в Польше ввели первый карантин из-за хантавируса.

Добавим, украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.