В Польше ввели первый карантин из-за хантавируса

В Польше человека взяли под санитарное наблюдение из-за возможного контакта с пассажиркой лайнера с хантавирусом.

В Польше одного человека отправили на карантин из-за возможного контакта с пассажиркой круизного лайнера, на борту которого выявили хантавирус. Об этом сообщает RMF FM.

Речь идет о возможном контакте этого человека с пассажиркой круизного судна, на котором зафиксировали вспышку вируса.

Как сообщается, человек, которого взяли под санитарное наблюдение, в настоящее время не имеет никаких симптомов. Наблюдение продлится семь дней.

Санитарная служба Польши уже начала процедуры, которые должны помочь установить всех лиц, которые могли контактировать с пассажирами судна после их высадки на берег.

Из-за заражения на круизном лайнере уже умерли три человека — супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии.

«Несколько других лиц, которые 24 апреля сошли на берег на острове Святой Елены, также могут быть инфицированы. Среди них — супружеская пара из Сингапура, однако их вирусологические тесты дали отрицательный результат», — заявило издание.

Также продолжается обследование гражданина Великобритании, который покинул судно на острове Тристан-да-Кунья. Еще нет результатов теста гражданки Испании, которая не участвовала в круизе, но контактировала с умершей гражданкой Нидерландов.

Что такое хантавирус

Хантавирусы — это вирусы животного происхождения, основными переносчиками которых являются грызуны: мыши, крысы и полевки. Чаще всего заражение происходит через вдыхание воздуха, загрязненного мочой, слюной или фекалиями инфицированных животных, а также через поврежденную кожу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире фиксируют от 10 до 100 тысяч случаев заражения хантавирусом. Течение болезни зависит от штамма вируса.

В Европе чаще всего встречаются вирусы Dobrava и Puumala, которые вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

