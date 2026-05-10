У Польщі запровадили перший карантин через хантавірус

У Польщі людину взяли під санітарний нагляд через можливий контакт із пасажиркою лайнера з хантавірусом.

У Польщі одну людину відправили на карантин через можливий контакт із пасажиркою круїзного лайнера, на борту якого виявили хантавірус. Про це повідомляє RMF FM.

Як повідомляється, людина, яку взяли під санітарний нагляд, наразі не має жодних симптомів. Спостереження триватиме сім днів.

Санітарна служба Польщі вже розпочала процедури, які мають допомогти встановити всіх осіб, що могли контактувати з пасажирами судна після їхнього сходження на берег.

Через зараження на круїзному лайнері вже померли троє людей — подружжя з Нідерландів та громадянка Німеччини.

«Кілька інших осіб, які 24 квітня зійшли на берег на острові Святої Єлени, також можуть бути інфікованими. Серед них — подружжя із Сінгапуру, однак їхні вірусологічні тести дали негативний результат», - заявило видання.

Також триває обстеження громадянина Великої Британії, який залишив судно на острові Тристан-да-Кунья. Ще немає результатів тесту громадянки Іспанії, яка не брала участі у круїзі, але контактувала з померлою громадянкою Нідерландів.

Що таке хантавірус

Хантавіруси — це віруси тваринного походження, основними переносниками яких є гризуни: миші, щури та полівки. Найчастіше зараження відбувається через вдихання повітря, забрудненого сечею, слиною або фекаліями інфікованих тварин, а також через пошкоджену шкіру.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку у світі фіксують від 10 до 100 тисяч випадків зараження хантавірусом. Перебіг хвороби залежить від штаму вірусу.

У Європі найчастіше зустрічаються віруси Dobrava та Puumala, які викликають геморагічну гарячку з нирковим синдромом.

