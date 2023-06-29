Село Київське замість Московського: Рада підтримала перейменування низки сіл та селищ

29 червня Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, які передбачають перейменування кількох сіл та селищ. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Так, Рада погодила:
– перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне (№ 6109);
– перейменування села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області на село Чехоград (№6219) ;
– перейменування села Латівка Одеського району Одеської області на село Міжлиманське (№ 6220);
– перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області на смт Славсько (№ 8362);
– перейменування селища Первомайське Гайсинського району Вінницької області на селище Гадаї (№ 9019);
– перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області на село Київське (№ 9053);
– перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село Брустури (№ 9054).
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