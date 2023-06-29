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  1. Законодавство

Село Київське замість Московського: Рада підтримала перейменування низки сіл та селищ

14:20, 29 червня 2023
Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, які передбачають перейменування кількох сіл та селищ.
Село Київське замість Московського: Рада підтримала перейменування низки сіл та селищ
Фото з відкритих джерел
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29 червня Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, які передбачають перейменування кількох сіл та селищ. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Рада погодила:

– перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне (№ 6109);

– перейменування села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області на село Чехоград (№6219) ;

– перейменування села Латівка Одеського району Одеської області на село Міжлиманське (№ 6220);

– перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської області на смт Славсько (№ 8362);

– перейменування селища Первомайське Гайсинського району Вінницької області на селище Гадаї (№ 9019);

– перейменування села Московське Шосткинського району Сумської області на село Київське (№ 9053);

– перейменування села Лопухів Тячівського району Закарпатської області на село Брустури (№ 9054).

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