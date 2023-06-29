Парламент погодив встановлення межі міст Жмеринка, Шаргород та Гнівань на Вінниччині

Прийняття документів юридично закріпить межі міст для упорядкування адміністративно-територіального устрою та забезпечення повноцінного використання територій в інтересах населення.

У четвер, 29 червня, Верховна Рада погодила встановлення межі міст Жмеринка, Шаргород та Гнівань Вінницької області. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, парламент погодив постанови Про встановлення меж міста Жмеринки Жмеринського району Вінницької області»; «Про встановлення меж міста Шаргорода Жмеринського району Вінницької області» і «Про зміну і встановлення меж міста Гнівані Вінницького району Вінницької області».

Прийняття документів юридично закріпить межі міст для упорядкування адміністративно-територіального устрою та забезпечення повноцінного використання територій в інтересах населення.

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