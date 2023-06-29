Парламент согласовал установление границы городов Жмеринка, Шаргород и Гнивань Винницкой области

Принятие документов юридически закрепит границы городов для приведения в порядок административно-территориального устройства и обеспечения полноценного использования территорий в интересах населения.

В четверг, 29 июня, Верховная Рада согласовала установление границы городов Жмеринка, Шаргород и Гнивань Винницкой области. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, парламент согласовал постановления Об установлении границ города Жмеринки Жмеринского района Винницкой области»; «Об установлении границ города Шаргорода Жмеринского района Винницкой области» и «Об изменении и установлении границ города Гнивани Винницкого района Винницкой области».

Принятие документов юридически закрепит границы городов для приведения в порядок административно-территориального устройства и обеспечения полноценного использования территорий в интересах населения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.