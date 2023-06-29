Село Киевское вместо Московского: Рада поддержала переименование ряда сел и поселков

Верховная Рада приняла ряд законопроектов, предусматривающих переименование нескольких сел и поселков.

Фото из открытых источников

29 июня Верховная Рада приняла ряд законопроектов, предусматривающих переименование нескольких сел и поселков. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.



Таким образом, Рада согласовала:



– переименование поселка Ленинка Гайсинского района Винницкой области в поселок Приветное (№ 6109);



– переименование села Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области в село Чехоград (№6219);



– переименование села Латовка Одесского района Одесской области в село Межлиманское (№ 6220);



– переименование поселка городского типа Славское Стрыйского района Львовской области в пгт Славское (№ 8362);



– переименование поселка Первомайское Гайсинского района Винницкой области в поселок Гадаи (№ 9019);



– переименование села Московское Шосткинского района Сумской области в село Киевское (№ 9053);



– переименование села Лопухов Тячевского района Закарпатской области в село Брустуры (№ 9054).

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