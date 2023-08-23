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Верховна Рада прийняла закон щодо захисту людини від впливу радіації: що він передбачає

18:46, 23 серпня 2023
Реалізація закону дасть змогу запровадити систему радіаційного захисту населення в усіх ситуаціях опромінення (плановій, наявній та аварійній) відповідно до права ЄС.
Верховна Рада прийняла закон щодо захисту людини від впливу радіації: що він передбачає
Фото: ВР
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Верховна Рада прийняла закон №8223 щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Законом передбачено:

- уточнення та конкретизація повноважень КМУ, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, Національної комісії з радіаційного захисту населення;

- запровадження трьох ситуацій опромінення (планового, існуючого та аварійного);

- встановлення основних дозових лімітів ефективної та еквівалентної дози для персоналу та населення;

- запровадження граничних доз в ситуації планового опромінення для персоналу та населення, референтних рівнів для ситуацій існуючого та аварійного опромінення;

- визначення основних заходів щодо обґрунтування та оптимізації заходів захисту та безпеки при медичному опроміненні тощо.

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