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«Розумне» кільце від Apple зможе керувати iPhone та Mac

09:14, 24 серпня 2023
Apple планує реалізувати управління жестами за допомогою «розумного» кільця.
«Розумне» кільце від Apple зможе керувати iPhone та Mac
Джерело фото: Apple
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Apple продовжує розробляти свій проект «розумний» кільце, отримавши недавно новий патент на пристрій, який зможе керувати іншими гаджетами за допомогою сенсорних елементів, – повідомляє Root Nation.

Інформація про розумне кільце від Apple була досить давно, і була востаннє узагальнена 2-3 роки тому, коли був опублікований старіший патент, що розкривав прагнення технологічного гіганта реалізувати управління жестами. Проте, схоже, компанія відмовилася від цієї ідеї. Замість цього Apple Ring буде використовувати «зовнішню обертається смужку» як один з можливих методів бездротового управління.

Наприклад, обертання кільця дозволить користувачам прокручувати сторінки на iPhone. У патенті також вказано кілька блок-схем, які докладно описують можливості гаджета та його поточний дизайн.

У патентній документації зазначено, що маленький пристрій може бути підключений до різноманітного обладнання, такого як розумні годинники, навушники, настільні комп'ютери, планшети та ноутбуки. Подумайте про можливість керування вашим Mac лише кількома обертами кільця.

В суті, Apple Ring є «системою електронних елементів», і у звіті виробника вказується на конкретне зображення в документі, яке розкриває, що знаходиться всередині. Там буде обертове колесо для зовнішньої смужки, сенсор, місце для зберігання даних тощо. Тактильні елементи будуть активуватися кожного разу, коли ваш смартфон отримує сповіщення, викликаючи вібрацію пристрою відповідно до сигналу.

З першого погляду, Apple Ring виглядає достатньо компактно та непомітно, оскільки його можна носити на безіменному пальці.

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