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  1. В мире

«Умное» кольцо от Apple сможет управлять iPhone и Mac

09:14, 24 августа 2023
Apple планирует реализовать управление жестами с помощью «умного» кольца.
«Умное» кольцо от Apple сможет управлять iPhone и Mac
Источник фото: Apple
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Apple продолжает разрабатывать свой проект «умное» кольцо, получив недавно новый патент на устройство, которое сможет управлять другими гаджетами с помощью сенсорных элементов, – сообщает Root Nation.

Информация об умном кольце от Apple была достаточно давно, и была в последний раз обобщена 2-3 года назад, когда был опубликован более старый патент, раскрывавший стремление технологического гиганта реализовать управление жестами. Тем не менее, похоже, компания отказалась от этой идеи. Вместо этого Apple Ring будет использовать «внешнюю вращающуюся полоску» как один из возможных методов беспроводного управления.

Например, вращение кольца позволит пользователям прокручивать страницы на iPhone. В патенте также указано несколько блок-схем, которые подробно описывают возможности гаджета и его текущий дизайн.

В патентной документации указано, что маленькое устройство может быть подключено к разнообразному оборудованию, такому как умные часы, наушники, настольные компьютеры, планшеты и ноутбуки. Подумайте о возможности управления вашим Mac всего несколькими оборотами кольца.

По сути, Apple Ring является «системой электронных элементов», и в отчете производителя указывается на конкретное изображение в документе, которое раскрывает, что находится внутри. Там будет вращающееся колесо для внешней полоски, сенсор, место для хранения данных и тому подобное. Тактильные элементы будут активироваться каждый раз, когда ваш смартфон получает оповещение, вызывая вибрацию устройства в соответствии с сигналом.

С первого взгляда, Apple Ring выглядит достаточно компактно и незаметно, поскольку его можно носить на безымянном пальце.

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