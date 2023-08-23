Рада схвалила в обіг ГМО за стандартами ЄС

Закон встановлює правила та відповідальність за порушення норм в сфері генної модифікації.

Верховна Рад ухвалила закон № 5839, який передбачає створення прозорих правил діяльності на ринку ГМО. Про це заявив голова комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, повідомляється на сайті «Слуги народу».

«Наразі використання ГМО в Україні не заборонено, однак ця сфера не достатньо врегульована. Ми пропонуємо зробити чіткі та прозорі умови для підприємств, які хочуть вирощувати чи закупляти агропродукцію з вмістом ГМО. Зокрема посилиться система реєстраційного контролю та простежуваність за генетично модифікованими організмами», – сказав Гайду.

Він додав, що законопроєкт встановлює чіткі правила та відповідальність за порушення норм в сфері генної модифікації.

Основою для врегулювання ринку ГМО стане європейська модель, тож законопроєкт імплементує кілька актів ЄС. Ці кроки дозволять захистити українців від несвідомого споживання ГМО.

«Якщо на ринку з’явиться продукція з вмістом ГМО, то вона маркуватиметься та контролюватиметься аналогічно до європейських стандартів. Тобто споживач точно знатиме, чи є у складі продукту ГМО, і зробить висновок – купувати цей продукт чи ні», – зауважив голова профільного комітету.

За його словами, законопроект також сприятиме розвитку технологій, оскільки забезпечує безпечне впровадження ГМО. Це може призвести до розробки нових генетично модифікованих організмів, які в подальшому допоможуть розв’язати деякі актуальні проблеми у сільському господарстві та харчовій промисловості.

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