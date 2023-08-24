У зоопарку в США народилася унікальна жирафа без плям, фото

На днях зоопарк оголосив конкурс на ім'я для дитинча.

В американському штаті Теннессі у зоопарку Брайтс в Лаймстоуні народилася рідкісна жирафа без плям.

На думку фахівців, це єдина однотонна сітчаста жирафа в світі, повідомляє «CBS News».

Малюк з’явилася на світ 31 липня. На днях зоопарк оголосив конкурс на ім'я для дитинча жирафа, якого відвідувачі тепер можуть побачити в установі.

У електронному листі «CBS News» директор зоопарку Девід Брайт розповів, що остання зареєстрована однотонна жирафа була зафіксована у 1972 році в Токіо. Судячи з архівних фотографій, ця жирафа на ім'я Тосіко народилася в зоопарку Уено.

Сітчасті жирафи — вид жирафів з коричневими та оранжевими плямами. В 2018 році вони були внесені до до списку тварин, які зникають.

Зоопарк сподівається, що жирафа, яка потрапила у заголовки, приверне увагу до проблем, з якими стикається вид у дикій природі.

Джерело фото: BRIGHTS ZOO

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.