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Як зарахувати дитину до школи в Україні після повернення з-за закордону: пояснення Міносвіти

08:16, 24 серпня 2023
У Міносвіти дали покрокову інструкцію як зарахувати дитину до школи сім’ям, які повернулися з-за закордону.
Як зарахувати дитину до школи в Україні після повернення з-за закордону: пояснення Міносвіти
Джерело фото: 24 Канал
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Сім'ї, які повертаються до України з-за кордону, мають можливість повторно зарахувати своїх дітей до українських шкіл, – повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зокрема, в умовах воєнного стану особливо важливо забезпечити права учнів на продовження освіти. Тому здійснюється переведення учнів на наступний навчальний рік, видача свідоцтв про досягнення та табелів навчальних досягнень, а також документів про здобуття освіти, наголошується в оголошенні Міністерства.

Процедура зарахування дитини до школи передбачає подачу заяви одним з батьків (опікунів, законних представників) особисто, через електронну пошту чи іншими доступними способами. Учня можуть зарахувати до школи, в якій він навчався до вимушеного перебування за кордоном, або до будь-якого іншого навчального закладу на вибір батьків або представників.

Важливо враховувати дані про успішність учнів у закордонних школах. Для цього слід мати довідку зі школи за кордоном, в якій навчалася дитина. Довідка повинна містити інформацію про період навчання, предмети, результати оцінювання, систему оцінювання та особисті дані учня.

Якщо довідка відсутня, учень може скласти оцінювання до початку навчального року. Якщо дитина не проходить оцінювання або складає його неуспішно, її зараховують до того ж класу.

Міністерство освіти і науки наголошує, що школи не можуть відмовити в зарахуванні дитини. У разі пропущених предметів можна додатково їх скласти та продовжити навчання в Україні.

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