Как зачислить ребенка в школу в Украине после возвращения из-за границы: объяснение Минобразования

В Минобразования дали пошаговую инструкцию как зачислить ребенка в школу семьям, которые вернулись из-за границы.

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Семьи, которые возвращаются в Украину из-за границы, имеют возможность повторно зачислить своих детей в украинские школы, – сообщает Министерство образования и науки Украины.

В частности, в условиях военного положения особенно важно обеспечить права учащихся на продолжение образования. Поэтому осуществляется перевод учащихся на следующий учебный год, выдача свидетельств о достижениях и табелей учебных достижений, а также документов о получении образования, отмечается в объявлении Министерства.

Процедура зачисления ребенка в школу предусматривает подачу заявления одним из родителей (опекунов, законных представителей) лично, через электронную почту или другими доступными способами. Ученика могут зачислить в школу, в которой он учился до вынужденного пребывания за границей, или в любое другое учебное заведение по выбору родителей или представителей.

Важно учитывать данные об успеваемости учащихся в зарубежных школах. Для этого следует иметь справку из школы за рубежом, в которой учился ребенок. Справка должна содержать информацию о периоде обучения, предметах, результатах оценивания, системе оценивания и личных данных ученика.

Если справка отсутствует, ученик может сдать оценивание до начала учебного года. Если ребенок не проходит оценивание или сдает его неуспешно, его зачисляют в тот же класс.

Министерство образования и науки отмечает, что школы не могут отказать в зачислении ребенка. В случае пропущенных предметов можно дополнительно их сдать и продолжить обучение в Украине.

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