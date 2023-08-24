В зоопарке в США родилась уникальный жираф без пятен, фото

На днях зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша.

В американском штате Теннесси в зоопарке Брайтс в Лаймстоуне родился редкий жираф без пятен.

По мнению специалистов, это единственный однотонный сетчатый жираф в мире, сообщает «CBS News».

Малыш появилась на свет 31 июля. На днях зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша жирафа, которого посетители теперь могут увидеть в заведении.

В электронном письме «CBS News» директор зоопарка Дэвид Брайт рассказал, что последний зарегистрированный однотонный жираф был зафиксирован в 1972 году в Токио. Судя по архивным фотографиям, этот жираф по имени Тосико родился в зоопарке Уэно.

Сетчатые жирафы – вид жирафов с коричневыми и оранжевыми пятнами. В 2018 году они были внесены в список исчезающих животных.

Зоопарк надеется, что попавшая в заголовки жираф, привлечет внимание к проблемам, с которыми сталкивается вид в дикой природе.

Источник фото: BRIGHTS ZOO

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.