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В Україні набирає чинності закон про скасування інституту нарадчої кімнати у судах

14:42, 7 лютого 2025
Нарадчу кімнату скасовано у цивільному, господарському та адміністративному процесах.
В Україні набирає чинності закон про скасування інституту нарадчої кімнати у судах
фото з відкритих джерел
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Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 8 січня підписав закон 4173-IX про скасування інституту нарадчої кімнати в цивільному, господарському та адміністративному процесах.  8 лютого цей закон набирає чинності. 

Нагадаємо, що відповідні зміни передбачені прийнятим 19 грудня в цілому законопроектом 9445 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення ухвалення та проголошення судових рішень.

Справи в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим законом, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цим законом.

При цьому до Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення аналогічні зміни не внесені. Нагадаємо, що скасування у кримінальному процесі та у процесі щодо адмінправопорушень інституту нарадчих кімнат було запропоновано у іншому законопроекті 9446, але він не розглянутий.

Нововведенням закону є скасування інституту «нарадчої кімнати» саме як спеціально обладнаного для ухвалення судового рішення приміщення, куди повинен видалятися суд для ухвалення та підписання судових рішень. Водночас загальні засади ухвалення та проголошення судових рішень залишилися незмінними:

- ухвалення та проголошення судового рішення – це завершальна частина судового засідання, де суд у колегіальному складі чи суддя одноособово вирішує справу по суті чи інші процесуальні питання та проголошує судове рішення;

-за загальним правилом такі дії вчиняються одразу після закінчення судових дебатів;

-ухвалення та проголошення судового рішення відбуваються у приміщенні суду;

-зберігається таємниця ухвалення судового рішення, тобто під час ухвалення судового рішення суддя не має права обговорювати обставини та матеріали справи, застосування норм права та судову практику в цій справі, а також зміст судового рішення з іншими особами, крім складу суду, який розглядає справу;

-судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені при обговоренні під час ухвалення судового рішення;

-забезпечується незалежність та неупередженість суддів та підкорення їх лише закону, що, серед іншого, передбачає відсутність сторонніх осіб біля суддів, які входять до складу суду та ухвалюють судове рішення, з метою унеможливлення втручання у процес ухвалення судового рішення;

-жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання судового рішення з кожного питання;

-проголошення судового рішення відбувається публічно в судовому засіданні;

-судове рішення має бути підписане всім складом суду.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» виокремила зміни, що передбачені фінальною редакцією закону про скасування інституту нарадчої кімнати у судах.

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