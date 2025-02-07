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В Украине вступает в силу закон об отмене института совещательной комнаты в судах

14:42, 7 февраля 2025
Совещательная комната отменена в гражданском, хозяйственном и административном процессах.
В Украине вступает в силу закон об отмене института совещательной комнаты в судах
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 8 января подписал закон 4173-IX об отмене института совещательной комнаты в гражданском, хозяйственном и административном процессах. 8 февраля этот закон вступает в силу.

Соответствующие изменения предусмотрены принятым 19 декабря в целом законопроектом 9445 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые другие законодательные акты Украины по усовершенствованию принятия и провозглашения судебных решений. Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования.

Дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, производство в которых открыто до вступления в силу настоящего закона, рассматриваются по правилам, действующим после вступления в силу настоящего закона.

При этом в Уголовный процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях аналогичные изменения не внесены.

Напомним, что отмена в уголовном процессе и в процессе админправонарушений института совещательных комнат была предложена в другом законопроекте 9446, но он не рассмотрен.

Нововведением закона является отмена института «совещательной комнаты» как специально оборудованного для принятия судебного решения помещения, куда должен удаляться суд для принятия и подписания судебных решений. В то же время, общие основы принятия и провозглашения судебных решений остались неизменными:

- принятие и провозглашение судебного решения – это завершающая часть судебного заседания, где суд в коллегиальном составе или судья единолично решает дело по существу или другие процессуальные вопросы и провозглашает судебное решение;

-по общему правилу такие действия совершаются сразу после окончания судебных прений;

-принятие и провозглашение судебного решения происходят в помещении суда;

-сохраняется тайна принятия судебного решения, то есть при принятии судебного решения судья не имеет права обсуждать обстоятельства и материалы дела, применение норм права и судебную практику по этому делу, а также содержание судебного решения с другими лицами, кроме состава суда, рассматривающего дело;

-судьи не имеют права разглашать рассуждения, высказанные при обсуждении при принятии судебного решения;

-обеспечивается независимость и беспристрастность судей и подчинение их только закону, что, среди прочего, предусматривает отсутствие посторонних лиц у судей, входящих в состав суда и принимающих судебное решение, с целью предотвращения вмешательства в процесс принятия судебного решения;

- ни один из судей не имеет права воздерживаться от голосования и подписания решения по каждому вопросу;

-провозглашение судебного решения происходит публично в судебном заседании;

-судебное решение должно быть подписано всем составом суда.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» выделила изменения, предусмотренные финальной редакцией закона об отмене института совещательной комнаты в судах.

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