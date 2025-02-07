Реформа ТЦК и СП разделит их функции на три направления – в Минобороны объяснили, о чем идет речь

Функции ТЦК и СП хотят поделить на три направления.

Источник фото: Павел Багмут, Ирина Кожухарь / Укринформ

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Для территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерство обороны готовит реформу, которая будет сосредоточена на социальных вопросах, учете военнообязанных и подготовке населения к службе.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью «Укринформу».

«Что касается реформирования, мы планируем разделить функции и задачи, которые возлагаются на Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, на их составляющие.

Например, первая составляющая – социальные вопросы – должны быть отделены.

Вторая составляющая – собственно ТЦК.

И третья составляющая – это вопрос подготовки населения к прохождению службы в Вооруженных Силах или подразделениях Сил безопасности и обороны. Эту функцию также планируем отделить», - пояснил он.

Они и дальше будут заниматься учетом резервистов и всех военнообязанных, будут призывать их на курсы переподготовки, направлять на соответствующее собрание.

И третья составляющая – это вопрос подготовки населения к прохождению службы в Вооруженных Силах или подразделениях Сил безопасности и обороны. Эту функцию также планируем обособить», - пояснил он.

Напомним, что Гаврилюк пояснил, что ТЦК выполняют конкретные задачи, среди которых – ведение учета мобилизованных, а также отбор и пополнение Сил обороны. Однако, подразделения ТЦК не имеют функций по поиску уклонистов, которые не появляются на мобилизацию. Эта задача возложена на местные органы власти и полицию.

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