Реформа ТЦК та СП розділить їхні функції на три напрямки – у Міноборони пояснили про що йдеться

Функції ТЦК та СП хочуть розділити на три напрямки.

Джерело фото: Павло Багмут, Ірина Кожухар / Укрінформ

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Для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерство оборони готує реформу, яка буде зосереджена на соціальних питаннях, обліку військовозобов'язаних та підготовці населення до служби.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк в інтерв'ю «Укрінформу».

«Що стосується реформування, то ми плануємо розділити функції і завдання, які покладаються на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, на їхні складники.

Наприклад, перший складник – соціальні питання – мають бути відокремлені.

Другий складник – власне ТЦК. Вони і надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори.

І третій складник – це питання підготовки населення до проходження служби в Збройних Силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також плануємо відокремити», - пояснив він.

Нагадаємо, що Гаврилюк пояснив, що ТЦК виконують конкретні завдання, серед яких — ведення обліку мобілізованих, а також відбір і поповнення Сил оборони. Проте, підрозділи ТЦК не мають функцій щодо пошуку ухилянтів, які не з’являються на мобілізацію. Це завдання покладене на місцеві органи влади та поліцію.

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