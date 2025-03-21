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Раді рекомендують прийняти законопроект, який удосконалює порядок надання соціальних послуг

13:30, 21 березня 2025
Проект закону унормовує можливість надання таких послуг дистанційно.
Раді рекомендують прийняти законопроект, який удосконалює порядок надання соціальних послуг
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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроект 12124 про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг.

Документ, зокрема:

  • уточнює класифікацію надавачів соціальних послуг за формою власності;
  • унормовує можливість надання таких послуг дистанційно;
  • регулює порядок надання соціальних послуг у разі відсутності відповідного державного стандарту;
  • уточнює відповідальність за порушення законодавства про соціальні послуги.

Крім того, Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект  щодо  національної системи кваліфікації відповідно до актуальних потреб ринку праці  9630.

Реалізація положень законопроекту сприятиме розробці стандартів на сучасні професії та усуне морально застарілі та занадто бюрократизовані процедури на ринку праці.

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Верховна Рада України законопроект соціальні норми

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