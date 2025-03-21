Раді рекомендують прийняти законопроект, який удосконалює порядок надання соціальних послуг

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує парламенту прийняти в цілому законопроект 12124 про внесення змін до Закону України «Про соціальні послуги» щодо удосконалення порядку надання соціальних послуг.
Документ, зокрема:
Крім того, Комітет рекомендував прийняти в цілому законопроект щодо національної системи кваліфікації відповідно до актуальних потреб ринку праці 9630.
Реалізація положень законопроекту сприятиме розробці стандартів на сучасні професії та усуне морально застарілі та занадто бюрократизовані процедури на ринку праці.
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