Нагороджені «Хрестом бойових заслуг» отримають статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — закон

18:14, 3 вересня 2025
Парламент надав держгарантії нагородженим відзнакою «Хрест бойових заслуг».
Нагороджені «Хрестом бойових заслуг» отримають статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — закон
Верховна Рада ухвалила закон, який спрямований на віднесення осіб, нагороджених відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг», до тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і передбачає надання відповідних державних гарантій — законопроект № 13570.

За словами першого віцеспікера Олександра Корнієнка, серед основних запропонованих положень:

- забезпечення щомісячної грошової виплати у розмірі півтори мінімальної заробітної плати;

- здійснення безоплатного поховання з військовими почестями, почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі;

Хрест бойових заслуг — державна нагорода й відзнака Президента України за видатну особисту хоробрість та відвагу під час виконання бойових завдань. Це рішення — важливий крок для належного вшанування Героїв, гідне відзначення їхніх подвигів заради держави та її народу. Підтримка Захисників та Захисниць України — обов’язок для нас, — наголосив перший віцеспікер.

