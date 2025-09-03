Нагороджені «Хрестом бойових заслуг» отримають статус осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною — закон

Парламент надав держгарантії нагородженим відзнакою «Хрест бойових заслуг».

Верховна Рада ухвалила закон, який спрямований на віднесення осіб, нагороджених відзнакою Президента «Хрест бойових заслуг», до тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною і передбачає надання відповідних державних гарантій — законопроект № 13570.

За словами першого віцеспікера Олександра Корнієнка, серед основних запропонованих положень:

- забезпечення щомісячної грошової виплати у розмірі півтори мінімальної заробітної плати;

- здійснення безоплатного поховання з військовими почестями, почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі;

Хрест бойових заслуг — державна нагорода й відзнака Президента України за видатну особисту хоробрість та відвагу під час виконання бойових завдань. Це рішення — важливий крок для належного вшанування Героїв, гідне відзначення їхніх подвигів заради держави та її народу. Підтримка Захисників та Захисниць України — обов’язок для нас, — наголосив перший віцеспікер.

