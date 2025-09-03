Практика судов
Награжденные «Крестом боевых заслуг» получат статус лиц с особыми заслугами перед Родиной — закон

18:14, 3 сентября 2025
Парламент предоставил госгарантии награжденным отличием «Крест боевых заслуг».
Верховная Рада приняла закон, направленный на отнесение лиц, награжденных отличием Президента «Крест боевых заслуг», к категории тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной, и предусматривающий предоставление соответствующих государственных гарантий — законопроект № 13570.

По словам первого вице-спикера Александра Корниенко, среди основных предложенных положений:

  • обеспечение ежемесячной денежной выплаты в размере полутора минимальных заработных плат;
  • осуществление бесплатного захоронения с воинскими почестями, почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Крест боевых заслуг — государственная награда и отличие Президента Украины за выдающуюся личную храбрость и отвагу при выполнении боевых задач. Это решение — важный шаг для должного почтения Героев, достойного признания их подвигов ради государства и его народа. Поддержка Защитников и Защитниц Украины — наш долг, — подчеркнул первый вице-спикер.

