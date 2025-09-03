Штраф до 51000 грн за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти, — Кабмін погодив законопроект

Метою законопроекту є запобігання випадковому чи навмисному проникненню сторонніх на військові об’єкти.

Кабінет Міністрів України погодив законопроект щодо встановлення штрафів за несанкціоноване проникнення на військові об’єкти. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Що пропонується:

- доповнити Кодекс про адмінправопорушення новою статтею;

- встановити штраф від 8 500 до 51 000 грн (500–3000 неоподатковуваних мінімумів) за самовільне проникнення;

- у випадку повторного порушення протягом року — штраф у максимальному розмірі;

- можливість конфіскації предметів, які використовувалися для незаконного проникнення (наприклад, техніка чи обладнання);

- протоколи складатиме Нацполіція, а справи розглядатимуть суди.

Мета - запобігти випадковому чи навмисному проникненню сторонніх осіб, адже військові об’єкти часто є потенційно небезпечними і можуть стати цілями диверсій.

Пропонується наділити органи Національної поліції України повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені у статті 186-9 КУпАП та наділити суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів повноваженнями розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені вищезазначеною статтею.

Далі цей законопроект має розглянути парламент.

