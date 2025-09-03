Штраф до 51000 грн за несанкционированное проникновение на военные объекты, — Кабмин согласовал законопроект

Цель законопроекта — предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних на военные объекты.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект об установлении штрафов за несанкционированное проникновение на военные объекты. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что предлагается:

дополнить Кодекс об админправонарушениях новой статьёй;

установить штраф от 8 500 до 51 000 грн (500–3000 необлагаемых минимумов) за самовольное проникновение;

в случае повторного нарушения в течение года — штраф в максимальном размере;

возможность конфискации предметов, которые использовались для незаконного проникновения (например, техника или оборудование);

протоколы будет составлять Нацполиция, а дела рассматривать суды.

Цель — предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних лиц, ведь военные объекты часто являются потенциально опасными и могут стать целями диверсий.

Предлагается наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 186-9 КУоАП, а судей районных, районных в городе, городских или городско-районных судов — полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанной статьей.

Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.