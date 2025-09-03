Штраф до 51000 грн за несанкционированное проникновение на военные объекты, — Кабмин согласовал законопроект

Кабинет Министров Украины согласовал законопроект об установлении штрафов за несанкционированное проникновение на военные объекты. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Что предлагается:
Цель — предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних лиц, ведь военные объекты часто являются потенциально опасными и могут стать целями диверсий.
Предлагается наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 186-9 КУоАП, а судей районных, районных в городе, городских или городско-районных судов — полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанной статьей.
Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.
