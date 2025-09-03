Практика судов
Штраф до 51000 грн за несанкционированное проникновение на военные объекты, — Кабмин согласовал законопроект

20:53, 3 сентября 2025
Цель законопроекта — предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних на военные объекты.
Фото иллюстративное
Кабинет Министров Украины согласовал законопроект об установлении штрафов за несанкционированное проникновение на военные объекты. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Что предлагается:

  • дополнить Кодекс об админправонарушениях новой статьёй;
  • установить штраф от 8 500 до 51 000 грн (500–3000 необлагаемых минимумов) за самовольное проникновение;
  • в случае повторного нарушения в течение года — штраф в максимальном размере;
  • возможность конфискации предметов, которые использовались для незаконного проникновения (например, техника или оборудование);
  • протоколы будет составлять Нацполиция, а дела рассматривать суды.

Цель — предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних лиц, ведь военные объекты часто являются потенциально опасными и могут стать целями диверсий.

Предлагается наделить органы Национальной полиции Украины полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 186-9 КУоАП, а судей районных, районных в городе, городских или городско-районных судов — полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных вышеуказанной статьей.

Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.

