В Україні змінюються правила щодо захисту прав людей, визнаних недієздатними

17:16, 5 вересня 2025
Верховна Рада ухвалила два законопроекти, які синхронізують норми Цивільного та Цивільного процесуального кодексів.
Верховна Рада ухвалила два законопроєкти – №13354 та №13355, які посилюють права недієздатних осіб. Тепер вони зможуть самостійно звертатися до суду щодо поновлення дієздатності, скасовано дворічний строк дії рішення про недієздатність, а суди отримали додаткові повноваження для контролю за опікунами.

Законопроєкти синхронізують норми Цивільного та Цивільного процесуального кодексів, повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За її словами, закони відкривають можливість самій людині звертатися до суду для поновлення дієздатності, тоді як раніше це могли робити лише опікун чи орган опіки.

Серед ключових змін:

  • скасування дворічного строку дії рішення про недієздатність — тепер його тривалість визначатиме виключно висновок судово-психіатричної експертизи;
  • можливість суду одноразово продовжити чинність рішення на строк до 6 місяців, щоб уникнути «правового вакууму»;
  • посилення контролю за діяльністю опікунів і піклувальників, зокрема через додаткові повноваження суду;
  • право самої особи чи її родини ініціювати заміну опікуна;
  • додаткові гарантії захисту від помилок експертиз і «ланцюгової залежності» від скасованих рішень, включно з можливістю повторної експертизи.

«Якщо експерт спирався на судове рішення, яке згодом скасоване, то це стає окремою підставою для перегляду справи. Також передбачена можливість повторної експертизи. Наш комітет разом з комітетом з питань правові політики ставили за мету зробити систему більш справедливою та гуманною. В центрі — не формальні процедури, а права людини», — підкреслила Третьякова.

