В Украине меняются правила защиты прав людей, признанных недееспособными

Верховная Рада приняла два законопроекта – №13354 и №13355, которые усиливают права недееспособных лиц. Теперь они смогут самостоятельно обращаться в суд по поводу восстановления дееспособности, отменен двухлетний срок действия решения о недееспособности, а суды получили дополнительные полномочия для контроля за опекунами.
Законопроекты синхронизируют нормы Гражданского и Гражданского процессуального кодексов, сообщила глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
По ее словам, законы открывают возможность самому человеку обращаться в суд для восстановления дееспособности, тогда как раньше это могли делать только опекун или орган опеки.
Среди ключевых изменений:
«Если эксперт опирался на судебное решение, которое впоследствии было отменено, то это становится отдельным основанием для пересмотра дела. Также предусмотрена возможность повторной экспертизы. Наш комитет вместе с комитетом по вопросам правовой политики ставили цель сделать систему более справедливой и гуманной. В центре — не формальные процедуры, а права человека», — подчеркнула Третьякова.
