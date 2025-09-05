Практика судов
В Украине меняются правила защиты прав людей, признанных недееспособными

17:16, 5 сентября 2025
Верховная Рада приняла два законопроекта, которые синхронизируют нормы Гражданского и Гражданского процессуального кодексов.
Верховная Рада приняла два законопроекта – №13354 и №13355, которые усиливают права недееспособных лиц. Теперь они смогут самостоятельно обращаться в суд по поводу восстановления дееспособности, отменен двухлетний срок действия решения о недееспособности, а суды получили дополнительные полномочия для контроля за опекунами.

Законопроекты синхронизируют нормы Гражданского и Гражданского процессуального кодексов, сообщила глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

По ее словам, законы открывают возможность самому человеку обращаться в суд для восстановления дееспособности, тогда как раньше это могли делать только опекун или орган опеки.

Среди ключевых изменений:

  • отмена двухлетнего срока действия решения о недееспособности — теперь его продолжительность будет определяться исключительно заключением судебно-психиатрической экспертизы;
  • возможность суда однократно продлить действие решения на срок до 6 месяцев, чтобы избежать «правового вакуума»;
  • усиление контроля за деятельностью опекунов и попечителей, в частности через дополнительные полномочия суда;
  • право самого лица или его семьи инициировать замену опекуна;
  • дополнительные гарантии защиты от ошибок экспертиз и «цепной зависимости» от отмененных решений, включая возможность повторной экспертизы.

«Если эксперт опирался на судебное решение, которое впоследствии было отменено, то это становится отдельным основанием для пересмотра дела. Также предусмотрена возможность повторной экспертизы. Наш комитет вместе с комитетом по вопросам правовой политики ставили цель сделать систему более справедливой и гуманной. В центре — не формальные процедуры, а права человека», — подчеркнула Третьякова.

суд Верховная Рада Украины Украина органы опеки

