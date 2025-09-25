Практика судів
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект про оцінку майна

14:16, 25 вересня 2025
Комітет ВР рекомендував законопроект №13435 про оцінку майна для виконання зобов’язань МВФ.
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект про оцінку майна
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує прийняти за основу законопроект №13435 про оцінку майна, який передбачений зобов’язанням України перед МВФ у межах Механізму розширеного фінансування.

За даними комітету, законопроект встановлює єдині засади, способи та процедури оцінки майна й професійної оціночної діяльності відповідно до світових економічних тенденцій. Серед цілей: цифровізація процесів, створення інструментів досудового врегулювання спорів, посилення відповідальності оцінювачів, а також забезпечення доступу іноземних оцінювачів до українського ринку та вихід українських фахівців на міжнародні ринки.

