Раде рекомендуют принять за основу законопроект об оценке имущества

Комитет ВР рекомендовал законопроект №13435 об оценке имущества для выполнения обязательств МВФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует принять за основу законопроект №13435 об оценке имущества, который предусмотрен обязательством Украины перед МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования.

По данным комитета, законопроект устанавливает единые принципы, способы и процедуры оценки имущества и профессиональной оценочной деятельности в соответствии с мировыми экономическими тенденциями. Среди целей: цифровизация процессов, создание инструментов досудебного урегулирования споров, усиление ответственности оценщиков, а также обеспечение доступа иностранных оценщиков к украинскому рынку и выход украинских специалистов на международные рынки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.