Усиновлювачів та опікунів зобов’яжуть дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах – законопроєкт

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти законопроєкт, що полегшує набуття майна малолітніми та неповнолітніми.

Комітет Верховної Ради з питань правової політики розглянув законопроєкт № 12254, який пропонує внести зміни до Сімейного та Цивільного кодексів, а також до кількох законів щодо захисту дітей, і за підсумками засідання рекомендував прийняти його в другому читанні та в цілому у редакції Комітету.

За даними Прес-служби Апарату Верховної Ради законопроєкт передбачає вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах малолітніх та неповнолітніх осіб. Батьки, усиновлювачі або опікуни зобов’язані дбати про збереження та використання майна дитини, при цьому дозвіл органу опіки не потрібен, якщо дитина набуває майно безоплатно, включно з нерухомістю.

Також передбачено особливий порядок у разі, якщо один із батьків відсутній через полон, зникнення або тривале проживання окремо від дитини. У таких випадках правочини можуть здійснюватися без згоди відсутнього батька або опікуна.

Також право на безоплатну вторинну правничу допомогу згідно з Законом України «Про безоплатну правничу допомогу» та іншими законами матимуть діти та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, — на всі види правничих послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону.

