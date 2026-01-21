Усыновителей и опекунов обяжут заботиться о сохранности и использовании имущества ребенка в его интересах – законопроект

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять законопроект, облегчающий приобретение имущества малолетними и несовершеннолетними.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект № 12254, который предлагает внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы, а также в несколько законов о защите детей, и по итогам заседания рекомендовал принять его во втором чтении и в целом в редакции Комитета.

По данным пресс-службы Аппарата Верховной Рады, законопроект предусматривает усовершенствование порядка совершения сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних лиц. Родители, усыновители или опекуны обязаны заботиться о сохранности и использовании имущества ребенка, при этом разрешение органа опеки не требуется, если ребенок приобретает имущество безвозмездно, включая недвижимость.

Также предусмотрен особый порядок в случае, если один из родителей отсутствует из-за плена, исчезновения или длительного проживания отдельно от ребенка. В таких случаях сделки могут осуществляться без согласия отсутствующего родителя или опекуна.

Также право на бесплатную вторичную юридическую помощь в соответствии с Законом Украины «О бесплатной юридической помощи» и другими законами будут иметь дети и лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, — на все виды юридических услуг, предусмотренных частью второй статьи 13 настоящего Закона.

