«Зелені» аукціони продовжать до 2034 року: Рада ухвалила закон для розвитку відновлюваної енергетики

13:46, 10 лютого 2026
Підтримано законопроєкт щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
«Зелені» аукціони продовжать до 2034 року: Рада ухвалила закон для розвитку відновлюваної енергетики
Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії № 13219, спрямований на стимулювання розвитку відновлюваної енергетики та зміцнення енергетичної безпеки країни.

Як зазначається, документ розроблений для досягнення цілей Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року, а також Національного плану дій з відновлюваної енергетики з урахуванням європейських підходів.

Закон передбачає продовження дії «зелених» аукціонів до 2034 року, запровадження нових фінансових інструментів підтримки проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії, удосконалення системи гарантій походження електроенергії та створення більш конкурентних умов для інвесторів.

Головним з опрацювання акта визначено Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Верховна Рада України

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

