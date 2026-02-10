  1. Законодательство
  2. / В Украине

«Зеленые» аукционы продлят до 2034 года: Рада приняла закон для развития возобновляемой энергетики

13:46, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поддержан законопроект об усовершенствовании конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.
«Зеленые» аукционы продлят до 2034 года: Рада приняла закон для развития возобновляемой энергетики
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии № 13219, направленный на стимулирование развития возобновляемой энергетики и укрепление энергетической безопасности страны.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечается, документ разработан для достижения целей Национального плана по энергетике и климату до 2030 года, а также Национального плана действий по возобновляемой энергетике с учетом европейских подходов.

Закон предусматривает продление действия «зеленых» аукционов до 2034 года, внедрение новых финансовых инструментов поддержки проектов в сфере возобновляемых источников энергии, совершенствование системы гарантий происхождения электроэнергии и создание более конкурентных условий для инвесторов.

Главным по доработке акта определен Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]