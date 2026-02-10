«Зеленые» аукционы продлят до 2034 года: Рада приняла закон для развития возобновляемой энергетики

Поддержан законопроект об усовершенствовании конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии № 13219, направленный на стимулирование развития возобновляемой энергетики и укрепление энергетической безопасности страны.

Как отмечается, документ разработан для достижения целей Национального плана по энергетике и климату до 2030 года, а также Национального плана действий по возобновляемой энергетике с учетом европейских подходов.

Закон предусматривает продление действия «зеленых» аукционов до 2034 года, внедрение новых финансовых инструментов поддержки проектов в сфере возобновляемых источников энергии, совершенствование системы гарантий происхождения электроэнергии и создание более конкурентных условий для инвесторов.

Главным по доработке акта определен Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

