Центри рекрутингу ЗСУ можуть втратити право на ведення військового обліку — ініціатива Кабміну

Уряд пропонує переглянути норми, що покладали на ці центри обов’язок ведення військового обліку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №15097, який передбачає уточнення повноважень центрів рекрутингу Збройних Сил України.

Документ спрямований на врегулювання норм раніше ухваленого закону щодо діяльності центрів рекрутингу. Зокрема, йдеться про перегляд положення, яке передбачало покладення на ці центри функції ведення військового обліку.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та вилучити норму про здійснення центрами рекрутингу ЗСУ ведення військового обліку.

У разі ухвалення документа повноваження центрів рекрутингу буде приведено у відповідність до оновленого законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.