Центры рекрутинга ВСУ могут утратить право на ведение воинского учета — инициатива Кабмина

19:07, 23 марта 2026
Правительство предлагает пересмотреть нормы, которые возлагали на эти центры обязанность ведения воинского учета.
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15097, который предусматривает уточнение полномочий центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Документ направлен на урегулирование норм ранее принятого закона о деятельности центров рекрутинга. В частности, речь идет о пересмотре положения, которое предусматривало возложение на эти центры функции ведения воинского учета.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и исключить норму об осуществлении центрами рекрутинга ВСУ ведения воинского учета.

В случае принятия документа полномочия центров рекрутинга будут приведены в соответствие с обновленным законодательством.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС и международные эксперты определили будущих судей ВАКС

От 205 претендентов до 22 финалистов: завершились собеседования в Высший антикоррупционный суд.

ВС: за военнослужащими сохраняется выплата до 100 тысяч гривен при лечении последствий ранения

КАС ВС разъяснил, что право на дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн сохраняется и во время лечения последствий ранения, если установлен их причинно-следственный связь с защитой Родины.

Воровство, контрабанда и разбои: почему апелляция в Киеве оставила преступников без наказания в деле, которое длилось более 15 лет

Суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков давности — несмотря на серию тяжких преступлений.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении БЭБ права пользования закрытыми каналами связи

Проект закона завершает процесс передачи полномочий от ликвидированных подразделений налоговой милиции к БЭБ.

Верховная Рада планирует изъять из УПК норму о публикации повесток в СМИ

Парламент инициирует цифровизацию процедуры in absentia, предлагая онлайн-публикацию единственным официальным источником вызова.

