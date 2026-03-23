Центры рекрутинга ВСУ могут утратить право на ведение воинского учета — инициатива Кабмина

Правительство предлагает пересмотреть нормы, которые возлагали на эти центры обязанность ведения воинского учета.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №15097, который предусматривает уточнение полномочий центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Документ направлен на урегулирование норм ранее принятого закона о деятельности центров рекрутинга. В частности, речь идет о пересмотре положения, которое предусматривало возложение на эти центры функции ведения воинского учета.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» и исключить норму об осуществлении центрами рекрутинга ВСУ ведения воинского учета.

В случае принятия документа полномочия центров рекрутинга будут приведены в соответствие с обновленным законодательством.

