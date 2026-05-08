В Україні хочуть криміналізувати підкуп іноземних посадовців: Рада розгляне законопроєкт

Документ передбачає кримінальну відповідальність за підкуп іноземних чиновників та міжнародних парламентарів.

Комітету з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти у першому читанні та в цілому законопроєкт №15056 про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону «Про запобігання корупції» у зв’язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Законопроєкт подав Президент Володимир Зеленський.

Документ є продовженням Закону про ратифікацію Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Законом №4811-IX від 10 березня 2026 року Україна приєдналася до цієї Конвенції. Він набере чинності одночасно з ухваленням законопроєкту №15056.

Відповідно до статті 1 Конвенції держави мають криміналізувати підкуп іноземних посадових осіб.

Як зазначається, міжнародні інвестори очікують, що українські компанії не лише не братимуть хабарів в Україні, а й не використовуватимуть корупційні схеми за кордоном для отримання державних контрактів.

Згідно з Конвенцією, «іноземна посадова особа» — це будь-яка особа, яка обіймає призначувану або виборну посаду в органі законодавчої, адміністративної чи судової влади іноземної держави, виконує державні функції для іноземної держави або державного підприємства, а також будь-яка посадова особа чи представник публічної міжнародної організації.

Законопроєкт стосується сфери боротьби з корупцією, яка входить до Кластеру 1 «Основи процесу вступу до ЄС» у межах переговорного процесу між Україною та Європейським Союзом.

Також документ пов’язаний із виконанням Україною зобов’язань за розділом III «Юстиція, свобода та безпека» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також Дорожньою картою з питань верховенства права, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів від 14 травня 2025 року №475.

Проєктом закону передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України для приведення визначення «посадова особа іноземної держави» у відповідність до міжнародного визначення «іноземна посадова особа», яке міститься у Конвенції.

Також зміни стосуються уніфікації положень щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до правонаступників юридичних осіб.

До Кримінального процесуального кодексу пропонують внести зміни щодо уточнення порядку оскарження заходів забезпечення кримінального провадження, які можуть застосовуватися до юридичних осіб.

Крім того, зміни до Закону «Про запобігання корупції» мають уточнити правове регулювання обов’язків юридичних осіб щодо вжиття заходів із запобігання корупції.

Таким чином Україна приводить визначення «іноземна посадова особа» у повну відповідність до міжнародного стандарту.

Запропоновані зміни до статей 18 та 364 Кримінального кодексу розширюють коло службових осіб, якими визнаються посадові особи іноземних держав.

Зокрема, скасовується обмеження, за яким службовими особами вважалися лише члени міжнародних парламентських асамблей, учасницею яких є Україна. Після ухвалення змін підкуп будь-якого міжнародного парламентаря вважатиметься кримінальним злочином.

Під це поняття підпадатимуть не лише представники країн-партнерів, а й будь-які особи, які обіймають виборні або призначувані посади в іноземних державах чи виконують державні функції, зокрема на державних підприємствах.

Також законопроєкт розширює механізм кримінальної відповідальності для юридичних осіб-правонаступників, що має унеможливити схеми реорганізації компаній для уникнення покарання за корупційні правопорушення.

Зміни до КПК, зокрема до пункту 9 частини першої статті 309, передбачають можливість апеляційного оскарження ухвал слідчого судді про застосування обмежень щодо діяльності юридичної особи.

Зміни до Закону «Про запобігання корупції» також передбачають обов’язок для керівників компаній запроваджувати антикорупційні програми як інструмент контролю за діяльністю працівників на міжнародних ринках.

Наразі частина третя статті 61 Закону «Про запобігання корупції» зобов’язує посадових і службових осіб юридичних осіб, а також інших працівників, які перебувають у трудових відносинах із компанією, не вчиняти корупційних правопорушень, утримуватися від поведінки, яка може свідчити про готовність до корупції, повідомляти про випадки підбурювання до корупції та інформувати про корупційні дії інших працівників.

Цю статтю пропонують доповнити новою частиною четвертою. Вона передбачає, що уповноважені особи юридичної особи — фізичні особи, які відповідно до закону, установчих документів, договорів, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені компанії або представляти її інтереси, — будуть зобов’язані вживати заходів із запобігання корупції, передбачених законом.

