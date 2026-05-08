В Украине хотят криминализировать подкуп иностранных должностных лиц: Рада рассмотрит законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект №15056 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон «О предотвращении коррупции» в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Законопроект подал Президент Владимир Зеленский.

Документ является продолжением Закона о ратификации Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Законом №4811-IX от 10 марта 2026 года Украина присоединилась к этой Конвенции. Он вступит в силу одновременно с принятием законопроекта №15056.

В соответствии со статьей 1 Конвенции государства должны криминализировать подкуп иностранных должностных лиц.

Как отмечается, международные инвесторы ожидают, что украинские компании не только не будут давать взятки в Украине, но и не будут использовать коррупционные схемы за рубежом для получения государственных контрактов.

Согласно Конвенции, «иностранное должностное лицо» — это любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, административной или судебной власти иностранного государства, выполняющее государственные функции для иностранного государства или государственного предприятия, а также любое должностное лицо или представитель публичной международной организации.

Законопроект касается сферы борьбы с коррупцией, которая входит в Кластер 1 «Основы процесса вступления в ЕС» в рамках переговорного процесса между Украиной и Европейским Союзом.

Также документ связан с выполнением Украиной обязательств по разделу III «Юстиция, свобода и безопасность» Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также Дорожной картой по вопросам верховенства права, утвержденной распоряжением Кабинета Министров от 14 мая 2025 года №475.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в Уголовный кодекс Украины для приведения определения «должностное лицо иностранного государства» в соответствие с международным определением «иностранное должностное лицо», содержащимся в Конвенции.

Также изменения касаются унификации положений относительно применения мер уголовно-правового характера к правопреемникам юридических лиц.

В Уголовный процессуальный кодекс предлагают внести изменения относительно уточнения порядка обжалования мер обеспечения уголовного производства, которые могут применяться к юридическим лицам.

Кроме того, изменения в Закон «О предотвращении коррупции» должны уточнить правовое регулирование обязанностей юридических лиц по принятию мер по предотвращению коррупции.

Таким образом Украина приводит определение «иностранное должностное лицо» в полное соответствие с международным стандартом.

Предлагаемые изменения в статьи 18 и 364 Уголовного кодекса расширяют круг служебных лиц, которыми признаются должностные лица иностранных государств.

В частности, отменяется ограничение, согласно которому служебными лицами считались только члены международных парламентских ассамблей, участницей которых является Украина. После принятия изменений подкуп любого международного парламентария будет считаться уголовным преступлением.

Под это понятие будут подпадать не только представители стран-партнеров, но и любые лица, занимающие выборные или назначаемые должности в иностранных государствах либо выполняющие государственные функции, в частности на государственных предприятиях.

Также законопроект расширяет механизм уголовной ответственности для юридических лиц-правопреемников, что должно сделать невозможными схемы реорганизации компаний для избежания наказания за коррупционные правонарушения.

Изменения в УПК, в частности в пункт 9 части первой статьи 309, предусматривают возможность апелляционного обжалования определений следственного судьи о применении ограничений в отношении деятельности юридического лица.

Изменения в Закон «О предотвращении коррупции» также предусматривают обязанность для руководителей компаний внедрять антикоррупционные программы как инструмент контроля за деятельностью работников на международных рынках.

Сейчас часть третья статьи 61 Закона «О предотвращении коррупции» обязывает должностных и служебных лиц юридических лиц, а также других работников, состоящих в трудовых отношениях с компанией, не совершать коррупционных правонарушений, воздерживаться от поведения, которое может свидетельствовать о готовности к коррупции, сообщать о случаях подстрекательства к коррупции и информировать о коррупционных действиях других работников.

Эту статью предлагают дополнить новой частью четвертой. Она предусматривает, что уполномоченные лица юридического лица — физические лица, которые в соответствии с законом, учредительными документами, договорами, инструкциями или другими устными либо письменными разрешениями имеют право действовать от имени компании или представлять ее интересы, — будут обязаны принимать меры по предотвращению коррупции, предусмотренные законом.