У поліції радять, як не стати жертвою шахраїв та захистити свої акаунти

Щоб не стати жертвою шахраїв, слід створити унікальні паролі для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж.

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У поліції радять захистити свої акаунти від шахраїв, створивши унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо. Громадянам рекомендують не використовувати один пароль для входу.

Аби захист акаунтів був надійний, треба створити складний пароль. Він повинен містити:

– вісім і більше символів;

– великі та малі літери;

– цифри та спеціальні знаки/символи.

У паролях не слід використовувати :

– особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо);

– загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 тощо);

– послідовне/зворотне написання символів або цифр.

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