У поліції радять, як не стати жертвою шахраїв та захистити свої акаунти

У поліції радять захистити свої акаунти від шахраїв, створивши унікальний пароль для кожного інтернет-банкінгу, електронної пошти, соціальних мереж тощо. Громадянам рекомендують не використовувати один пароль для входу.
Аби захист акаунтів був надійний, треба створити складний пароль. Він повинен містити:
– вісім і більше символів;
– великі та малі літери;
– цифри та спеціальні знаки/символи.
У паролях не слід використовувати :
– особисту персональну інформацію (дата народження, адреса, номер телефону тощо);
– загальновідомі комбінації паролів (наприклад, Qwerty12, Password123456, Admin1234 тощо);
– послідовне/зворотне написання символів або цифр.
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