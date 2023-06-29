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ЄС планує зберегти санкції проти Ірану щодо балістичних ракет, – ЗМІ

16:19, 29 червня 2023
За даними ЗМІ, ЄС планує продовжити санкції проти Ірану щодо балістичних ракет у відповідь на використання рф іранських безпілотників і потенційний ризик передачі Іраном рф своїх ракет.
ЄС планує зберегти санкції проти Ірану щодо балістичних ракет, – ЗМІ
Фото з відкритих джерел
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Євросоюз планує зберегти санкції проти Ірану щодо балістичних ракет. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, ЄС повідомило Іран про свій намір продовжити санкції щодо балістичних ракет. Термін дії цих санкцій закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року.

До збереження санкцій ЄС підштовхнуло те, що росія використовує іранські безпілотники проти України. Також існує ризик того, що Іран може передати рф свої балістичні ракети. Окрім цього, у такий спосіб іранців намагаються позбавити  переваг ядерної угоди, оскільки Тегеран порушив домовленості, хоча й після того, як США зробили це першими.

Нагадаємо, ядерна угода була підписана у 2015 році. Вона була укладена між Іраном, Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, рф, США та Францією і полягала в обмеженні ядерної програми Тегерана, щоб ускладнити йому отримання розщеплюваного матеріалу для створення бомби в обмін на звільнення від економічних санкцій.

Однак тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від цієї угоди у 2018 році.

В результаті виходу Трампа з угоди та нездатності президента США Джо Байдена відновити її, Іран, за оцінками США, може виготовити розщеплюваний матеріал для однієї бомби приблизно за 12 днів.

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