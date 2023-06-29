Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги

Скандал в Очаковском суде Николаевской области.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Объявлен конкурс на должности прокуроров Офиса Генерального прокурора – известны условия

В конкурсе на 56 вакантных должностей смогут принять участие только действующие прокуроры.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Для судей будет введен периодический полиграф, - Зеленский ввел в действие решение СНБО

Зеленский ввел в действие решение СНБО о преодолении коррупции в судах - что в нем.

  1. В мире

ЕС планирует сохранить санкции против Ирана в отношении баллистических ракет, – СМИ

16:19, 29 июня 2023
По данным СМИ, ЕС планирует продлить санкции против Ирана в отношении баллистических ракет в ответ на использование рф иранских беспилотников и потенциальный риск передачи Ираном рф своих ракет.
ЕС планирует сохранить санкции против Ирана в отношении баллистических ракет, – СМИ
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Евросоюз планирует сохранить санкции против Ирана относительно баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, ЕС сообщил Ирану о своем намерении продлить санкции в отношении баллистических ракет. Срок действия этих санкций истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года.

К сохранению санкций ЕС подтолкнуло то, что рф использует иранские беспилотники против Украины. Также существует риск того, что Иран может передать рф свои баллистические ракеты. Кроме того, таким образом иранцев пытаются лишить преимуществ ядерного соглашения, поскольку Тегеран нарушил договоренности, хотя и после того, как США сделали это первыми.

Напомним, ядерное соглашение было подписано в 2015 году. Оно было заключенл между Ираном, Британией, Китаем, Францией, Германией, рф, США и Францией и заключалось в ограничении ядерной программы Тегерана, чтобы усложнить ему получение расщепляемого материала для создания бомбы в обмен на освобождение от экономических санкций.

Однако тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от этого соглашения в 2018 году.

В результате выхода Трампа из соглашения и неспособности президента США Джо Байдена восстановить его, Иран, по оценкам США, может изготовить расщепляемый материал для одной бомбы примерно за 12 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Сергій Колоколов
    Сергій Колоколов
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва