По данным СМИ, ЕС планирует продлить санкции против Ирана в отношении баллистических ракет в ответ на использование рф иранских беспилотников и потенциальный риск передачи Ираном рф своих ракет.

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Евросоюз планирует сохранить санкции против Ирана относительно баллистических ракет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.



По данным издания, ЕС сообщил Ирану о своем намерении продлить санкции в отношении баллистических ракет. Срок действия этих санкций истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года.



К сохранению санкций ЕС подтолкнуло то, что рф использует иранские беспилотники против Украины. Также существует риск того, что Иран может передать рф свои баллистические ракеты. Кроме того, таким образом иранцев пытаются лишить преимуществ ядерного соглашения, поскольку Тегеран нарушил договоренности, хотя и после того, как США сделали это первыми.



Напомним, ядерное соглашение было подписано в 2015 году. Оно было заключенл между Ираном, Британией, Китаем, Францией, Германией, рф, США и Францией и заключалось в ограничении ядерной программы Тегерана, чтобы усложнить ему получение расщепляемого материала для создания бомбы в обмен на освобождение от экономических санкций.



Однако тогдашний президент США Дональд Трамп отказался от этого соглашения в 2018 году.



В результате выхода Трампа из соглашения и неспособности президента США Джо Байдена восстановить его, Иран, по оценкам США, может изготовить расщепляемый материал для одной бомбы примерно за 12 дней.

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